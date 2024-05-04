Нью-Йорк, США, 4 мая, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Алжир запросил заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщили во всемирной организации.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Да, Алжир запросил закрытые консультации на эту тему», — приводит сообщение издание «Газета.Ru».

Уточняется, что дата заседания СБ ООН, которое пройдёт в закрытом формате, назначена на 7 мая.

В конце апреля власти Газы завершили поисковые работы на месте массовых захоронений, обнаруженных на территории медицинского комплекса «Нассер» в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава после вывода из этого района израильских войск. В общей сложности на месте массовых захоронений обнаружили 392 тела.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 1 мая призвал провести международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений и привлечь преступников к ответственности. Дипломат подчеркнул, что из-за военной операции Израиля в анклаве разрушены многие города, больницы и школы, а на разминирование территории и обезвреживание неразорвавшихся снарядов потребуется по меньшей мере 14 лет.