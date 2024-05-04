Киев, 4 мая, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Документы Минобороны Украины с конца апреля подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк, так как министр обороны Рустем Умеров находился в командировке. Об этом 3 мая сообщили украинские СМИ, ссылаясь на заявление военного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«Приказы Министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе временно исполняющего обязанности министра обороны», — прокомментировали ситуацию в Минобороны Украины.

Отмечается, что Гаврилюк поставил подпись под приказом от 27 апреля об изменениях в положении о военно-врачебных комиссиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве «временно исполняющего обязанности министра обороны Украины». Это связано с тем, что Умеров на тот момент находился в командировке.

В Минобороны не указали, вернулся ли сейчас министр к исполнению своих должностных обязанностей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинское издание «Страна. ua» 3 мая опубликовало скриншот приказа Минобороны Украины от 27 апреля, под которым вместо подписи министра обороны Умерова стоит подпись временно исполняющего обязанности главы ведомства Гаврилюка. При этом официальной информации об отставке Умерова не поступало.

В конце марта военные элитных подразделений ВСУ обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в большой катастрофе на фронте. Они жёстко раскритиковали Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что армия находится на краю пропасти.

Ряд украинских СМИ 1 мая сообщил, что Умерова хотят уволить с поста главы Минобороны и назначить министром инфраструктуры. Как предположило издание «Страна. ua», главу Минобороны собирались заменить на «медийного военного» для «пиар-эффекта».