Киев, 3 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Украинское издание «Страна. ua» 3 мая опубликовало скриншот приказа минобороны Украины от 27 апреля, под которым вместо подписи министра обороны Рустема Умерова стоит подпись временно исполняющего обязанности главы ведомства Ивана Гаврилюка.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Приказ содержит обновлённый список заболеваний, которые, согласно закону о мобилизации, определяют пригодность к военной службе.

Издание обратило внимание на то, что официальной информации об отставке Умерова не было, и выдвинуло версию о том, что министр обороны ушёл в отпуск в конце апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта военные элитных подразделений ВСУ обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в большой катастрофе на фронте. Они жёстко раскритиковали Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что армия находится на краю пропасти.

Пресс-служба правительства Украины 23 апреля объявила об увольнении замминистра обороны Виталия Половенко и о планах уволить заместителя председателя национальной сервисной службы Татьяну Лактионову.

Украинские СМИ 1 мая сообщили, что Умерова хотят убрать с поста минобороны и назначить министром инфраструктуры. Как сообщала «Страна. ua», его собирались заменить на «медийного военного» для «пиар-эффекта».