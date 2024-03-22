Киев, 22 марта, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Военнослужащие элитных подразделений Вооружённых сил Украины обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в грядущей большой «катастрофе». Об этом в пятницу, 22 марта, сообщило «РИА Новости».

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Согласно оказавшимся в распоряжении агентства аудиоматериалам, опубликованным в закрытом Telegram-канале ParaBelum, где ведут общение бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и националистических батальонов, украинские военнослужащие обвиняют новое военное руководство и Владимира Зеленского в будущих поражениях на поле боя.

По мнению участников беседы, раскритиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главу минобороны Рустема Умерова, украинские войска находятся «на краю пропасти» после увольнения «самых адекватных» и отправки в отставку тех, у кого «голова на плечах».

«Мы имеем смену, которая на порядки худшего качества. Как офицеры, люди и вообще — это полная «шляпа». Это звоночек к тому, что следующий этап войны мы проигрываем. Без снарядов, без адекватных тактических генералов, без позиций, без окопов», — отметил один из бойцов ВСУ.

Кроме того, участники беседы сошлись во мнении, что Владимир Зеленский, представители офиса главы киевского режима Андрей Ермак и Олег Татаров, министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский ответственны за катастрофическое положение, в котором оказалась украинская армия.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что элитные подразделения ВСУ, недовольные перестановками в военном руководстве страны, рассматривают возможность свержения Владимира Зеленского. Некоторые украинские военные призвали вступиться за Валерия Залужного, которого, по их мнению, глава киевского режима пытается «торпедировать» из-за высокого рейтинга бывшего главнокомандующего.