Киев, 4 мая, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Некоторые категории украинских чиновников призовут в ряды ВСУ, так они лишатся брони в свете нового закона о мобилизации. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель оборонного ведомства Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала «Еспресо TV».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Есть четкие правила, они несколько изменились. Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А ― это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления», ― пояснил представитель Минобороны Украины.

Лазуткин уточнил, что среди госслужащих категорий Б и В 50% могут быть призваны в армию. Это главы департаментов и исполнительные лица. Отсрочку предоставят руководителям органов государственной власти, сотрудникам нацполиции, национальной гвардии, судьям и специалистам по кибербезопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство обороны Украины издало приказ, позволяющий призывать в армию с различными расстройствами и болезнями, в том числе умственно отсталых, людей с ВИЧ и раком. Приказ отменил категорию «ограниченно годный» для призывников. Те, кто получил этот статус ранее, обязаны пройти медкомиссию ещё раз.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в армию. Жителей призывного возраста обязали носить с собой военный билет, повестку будут считать полученной, даже если её принесли, когда призывника не было дома. Приказ вступит в силу 18 мая.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, киевский режим ужесточает мобилизацию, чтобы и дальше получать военную и финансовую помощь. Шойгу назвал такое отношение украинских властей к людям бесчеловечным.