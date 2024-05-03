Вашингтон, 3 мая, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность предоставления Украине пакета помощи на $50 млрд. Такую инициативу Вашингтона обсуждает с партнёрами по G7, сообщило 3 мая агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«США ведут переговоры с близкими партнёрами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставили бы Украине помощь в размере до $50 млрд», — говорится в материале.

Утверждается, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников в том, чтобы покрыть основную часть расходов за счёт прибыли от замороженных суверенных российских активов, большая часть которых находится в странах Европейского союза.

По информации источника, США настаивают на достижении соглашения к саммиту «Большой семёрки» в Апулии (Италия), который пройдёт с 13 по 15 июня, чтобы на встрече лидеров государств объявить о крупном пакете помощи.

Как указывает Bloomberg, американские власти таким образом хотят оказать давление на Европейский союз, чтобы он отказался от своих возражений против использования замороженных российских активов.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государства, если те примут решение о блокировке активов РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что возможное решение Запада об изъятии активов России станет гвоздём в гроб западной экономической системы. Кроме того, Запад рискует потерять репутацию хорошего места для инвестиций, на восстановление которой потребуются десятилетия.