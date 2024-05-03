Москва, 3 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Москве модернизировали уже десять из 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления. Об этом 3 мая сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Как отметил градоначальник, комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров в Москве продолжается с 2018 года.

«На сегодняшний день модернизированы 10 подводных объектов, включая Голутвинский дюкер», — написал он.

Мэр уточнил, что сейчас в работе остались Щукинский и Кропоткинский дюкеры.

Собянин уточнил, что реконструкция Голутвинского газопровода-дюкера, протянутого под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными, завершилась.

Специалисты «Мосгаза» при этом использовали новую технологию и тянули трубопровод не по дну реки, а под ним, что снижает влияние на экологию, а также повышает надёжность и срок службы коммуникаций, добавил мэр Москвы.

«После обновления дюкер будет полноценно работать ещё 40 лет», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Собянин рассказал, что в Москве в течение последнего десятилетия отремонтировали, отреставрировали и реконструировали свыше 40 театров. По его словам, сейчас ведутся реставрационные работы в Центре театра и кино на Поварской и в «Хоре солистов».

Мэр Москвы 25 апреля рассказал, что к новому учебному году в столице откроют более 30 новых школ и детских садов. Градоначальник отметил, что в Москве с 2011 года построили 611 объектов образования.