Москва, 3 мая, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Изъятое и подлежащее утилизации огнестрельное оружие будут передавать на нужды спецоперации. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий такую возможность. Об этом 3 мая сообщил глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, оно исправно и может быть использовано», — написал он в Telegram-канале.

Турчак отметил, что законопроект регламентирует передачу изъятого оружия Министерству обороны и Росгвардии.

По его словам, речь идёт об оружии и боеприпасах к нему, которые изъяли, конфисковали или добровольно сдали собственники на уничтожение. То же самое относится и к оружию, сданному владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованному ими более года.

Как передавало ИА Регнум, в феврале рабочая группа по СВО направила доклад президенту Владимиру Путину, в котором предложила отменить НДС для предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в доклад включили предложение не утилизировать конфискованное оружие, а передавать на нужды СВО. Также группа предложила снизить страховые взносы для работодателей, которые берут на работу инвалидов боевых действий, и ввести ряд новых мер поддержки для участников СВО и их семей.