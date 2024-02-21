Москва, 21 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Рабочая группа по специальной военной операции на Украине направила доклад президенту России Владимиру Путину, в котором предложила отменить НДС для предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты, сообщил 21 февраля руководитель группы Андрей Турчак в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов», — написал он.

Кроме того, в доклад включили предложение не утилизировать конфискованное оружие, а передавать на нужды СВО. Также группа предложила снизить страховые взносы для работодателей, которые берут на работу инвалидов боевых действий, и ввести ряд новых мер поддержки для участников СВО и их семей.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба концерна «Калашников» 10 февраля заявила, что производящая БПЛА Supercam и «Тахион» компания «Ижевские беспилотные системы» в 2024 году увеличит производство в 10 раз. На заводе для этого ввели в эксплуатацию новый цех площадью 5,8 тыс. кв. м и 360 новых рабочих мест. Кроме того, на предприятии установили станки с числовым программным управлением, в несколько раз увеличили количество станков механической обработки.

В Минобороны 10 февраля сообщили, что новейшие разработки компании ZALA AERO, производящей дроны-камикадзе «Ланцет», позволят создать объединённую сеть боевых беспилотников. Эти разработки представили министру обороны Сергею Шойгу во время его рабочей поездки в Удмуртию.