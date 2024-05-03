Москва, 3 мая, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Главные акционеры Международного валютного фонда опасаются, что в случае выхода России его могут покинуть и другие государства, что лишит организацию глобального статуса. Об этом 3 мая рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам чиновника, которого процитировала «Газета.Ru», сейчас основные акционеры МВФ являются для России злейшими врагами, которые при этом понимают, что в случае ухода страны фонд «перестаёт быть глобальным институтом».

«Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны», — пояснил он.

Можин отметил, что российской стороне сейчас ничего не нужно от МВФ, однако при этом у неё есть польза от документов и доступа к информации.

В случае ухода Москвы ослабнут позиции нуждающихся в её поддержке участников фонда, а популярность российской дирекции никогда не была так высока у представителей незападных стран в МВФ, как после начала спецоперации, добавил топ-менеджер.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Можин заявил, что поддерживающий Киев МВФ занимается прямым финансированием терроризма. Он подчеркнул, что неоднократно заявлял об этом на заседаниях совета директоров фонда.

Исполнительный директор от России 3 мая отметил, что межгосударственная организация БРИКС в случае краха доллара может предложить ему альтернативу, в том числе с обеспечением биржевыми товарами. По его словам, страны — участницы объединения могут создать учётную единицу, построенную на корзине из валют пяти входящих в объединение государств: китайского юаня, индийской рупии, российского рубля, бразильского реала и южноафриканского рэнда.