Москва, 3 мая, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Межгосударственная организация БРИКС может предложить альтернативу доллару, в случае его краха, в том числе с обеспечением биржевыми товарами. Об этом 3 мая рассказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Как отметил Можин, слова которого привела «Газета.Ru», сейчас выходит очень много публикаций о недостатках нынешней системы платежей, во многих из которых БРИКС упоминается в контексте того, что может предложить альтернативные варианты.

По словам исполнительного директора от России, государства — участники БРИКС могут создать учётную единицу, построенную на корзине из валют пяти входящих в объединение стран — китайского юаня, индийской рупии, российского рубля, бразильского реала и южноафриканского рэнда.

«Такое предложение обсуждается. В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учётной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай провели почти полную дедолларизацию торгово-экономических связей. Глава МИД уточнил, что свыше 90% китайско-российских взаиморасчётов перевели в национальные валюты.

Агентство Bloomberg 25 апреля написало, что экономические советники бывшего главы Белого дома и кандидата на пост президента США Дональда Трампа обсуждают возможные санкции против стран, отказывающихся от доллара. Уточнялось, что такие меры планируется в первую очередь направить на страны БРИКС, чтобы снизить риски для американской валюты.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков 26 апреля заявил ИА Регнум, что обсуждение командой советников Трампа идеи о введении санкций против отказывающихся от доллара стран больше похоже на декларативное предвыборное заявление, чем на продуманную экономическую стратегию.