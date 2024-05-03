Турция, 3 мая, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Два человека погибли и 35 пострадали в результате падения в овраг пассажирского автобуса в Турции на трассе Анкара — Нигде, сообщило 3 мая турецкое издание T24.

Иван Шилов ИА Регнум

19 пострадавших госпитализировали в медучреждения города Аксарая, остальных — в больницы Невшехира и Кыршехира. Шесть человек получили серьёзные травмы.

Дорожная авария произошла около четырёх часов утра в районе Баба Конагы в Аксарай. Транспортное средство под управлением 52-летнего водителя следовало из Килиса в Стамбул.

«Автобус был полон. Водитель, похоже, заснул, авария произошла внезапно», — рассказал один из пострадавших пассажиров Байрам Али Йылмаз.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля в Ленинградской области на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье съехал в кювет и перевернулся автобус с 50 рабочими. В результате десять мужчин пострадали, двое — серьёзно.

В конце января в Ленинградской области в Выборгском районе съехал в кювет и перевернулся автобус с восемью детьми на трассе Пески — Сосново — Подгорье. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.