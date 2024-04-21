Санкт-Петербург, 21 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Автобус с 50 рабочими перевернулся на трассе в Ленинградской области, пострадали десять человек, сообщил 21 апреля региональный главк МВД.

Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Пострадали 10 пассажиров: двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком», — сообщила полиция.

По её данным, все пострадавшие — мужчины.

ДТП произошло днём 21 апреля на 249-м км трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Автобус марки Volvo следовал в Усть-Лугу из Кингисеппа. Он съехал в кювет и перевернулся. По данным полиции, водитель автобуса мог быть пьян.

Полицейским предстоит установить обстоятельства аварии.

Как сообщало 21 апреля ИА Регнум, автобус со школьниками перевернулся на западе Германии. По разным данным в автобусе находились от 73 до 75 пассажиров. Всего в результате аварии пострадали 27 подростков. 54-летнего водителя автобуса госпитализировали. Тяжёлые ранения получили четыре ребёнка.

Во Владимирской области 2 апреля как минимум 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса. Авария произошла на 118-м километре трассы М-7. Четырёх пострадавших госпитализировали, одного из них доставили в реанимацию.