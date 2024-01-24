Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Школьный автобус, в котором ехали восемь детей, перевернулся на трассе в Ленинградской области. Об этом 24 января сообщил пресс-служба главка МВД в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По предварительной информации, ДТП произошло около 08:50 мск в Выборгском районе Ленинградской области на автодороге Пески — Сосново — Подгорье, когда 38-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, где автобус перевернулся на бок.

«В салоне автобуса в момент аварии находились восемь детей», — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал, на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января легковой автомобиль на юго-востоке Москвы въехал в столб и сбил человека на остановке городского транспорта. ДТП произошло на Перовском шоссе в районе дома № 10.

Ранее в этот же день стало известно, что в ДТП с участием микроавтобуса с иностранцами на трассе в Саратовской области погибли три человека и ещё восемь пострадали. Двое из пострадавших находились на тот момент в тяжёлом состоянии.