Вашингтон, 3 мая, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Обвинения в ксенофобии, прозвучавшие в речи президента США Джозефа Байдена, спровоцируют проблемы в отношениях между Токио и Вашингтоном. Об этом 2 мая сообщила американская газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден в предвыборном выступлении в Вашингтоне коснулся проблем миграционной политики. Глава Белого дома безосновательно обвинил Россию, Китай, Индию и Японию в ксенофобии и заявил, что процветанию названных им стран якобы помешал очень жёсткий курс в сфере миграционной политики.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс прокомментировал заявление Байдена в соцсетях, назвав его ещё одним проявлением «клоунады» во внешней политике администрации Белого дома. Слова Байдена в адрес Японии, ключевого союзника США в регионе, Вэнс назвал особенно глупыми.

В Токио уже отреагировали на оскорбительное замечание Байдена. Так, депутат верхней палаты парламента Японии Мидзухо Уэмура в соцсети X отметила, что Байдену нужно сначала заняться проблемами Нью-Йорка, а потом только говорить о других странах. Она указала, что после выборов в США новый президент, вполне возможно, установит свои правила и развернёт курс США на 180 градусов, и выразила мнение, что Японии не следует сейчас слушать Вашингтон.

«Мы не ксенофобы, просто наблюдаем за твоими провалами и действуем осторожно. Не слишком ли ты вмешиваешься в наши внутренние дела?» — прокомментировал реплику Байдена в соцсети X депутат палаты советников Сохэй Камия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что как раз Вашингтон гоняется за людьми конкретных национальностей по всему миру, а также вводит ограничения против иностранных компаний по национальному признаку.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.