Москва, 2 мая, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Слова американского президента Джо Байдена, включившего Россию в список «ксенофобских стран» наряду с Японией и Китаем, противоречат реальности и изобличают самих США. Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он отметил, что это заявление Байдена отражает реальность с точностью до наоборот.

«Разве это Россия вводит совершенно бандитские ограничения против каких-то компаний, руководствуясь исключительно критериями национальной принадлежности? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности?» — задался вопросом представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это делает не Россия, а другое государство.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, решение одобрили представители большинства государств. В числе 49 противников документа оказались США, Украина, Германия, Канада, Япония, Британия, Чехия, Польша.

В США процветает расизм и полицейский произвол, а также растёт уровень нетерпимости к нацменьшинствам и представителям других религий, что проявляется в русофобии, антисемитизме и исламофобии. Об этом говорится в опубликованном 30 ноября 2023 года на сайте МИД России докладе о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.