Москва, 1 мая, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-20 группировки прикрытия государственной границы Вооружённых сил России уничтожили блиндажи и миномётные расчёты украинских войск в сопредельном с Белгородской областью районе. Об этом 1 мая сообщило Министерство обороны.

Кадр из видео

«Расчёты гаубиц Д-20 группировки прикрытия государственной границы уничтожили блиндажи и миномётные расчёты украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — отметили в ведомстве.

На выложенных Минобороны кадрах запечатлено, как получившие координаты целей артиллеристы навели орудия и открыли огонь по позициям ВСУ.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля экипажи БМП-3 из состава группировки войск прикрытия госграницы уничтожили укреплённые позиции украинских войск в расположенном у Белгородской области районе на контролируемой Киевом территории. В Минобороны уточнили, что в числе прочего удалось уничтожить личный состав расчёта FPV-дронов ВСУ.

Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 20 марта рассказал, что украинские войска потерялиболее 3,5 тысячи бойцов в ходе попыток захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях. Глава Минобороны уточнил, что только с 12 по 14 марта ВСУ во время таких попыток потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих, а также 18 танков и 23 боевые бронированные машины.