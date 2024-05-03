Вашингтон, 3 мая, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Наилучший для Киева возможный исход украинского конфликта заключается в сохранении «того, что у них есть» на сегодняшний день. Такое заявление сделал 2 мая руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Полагаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть», — так ответил Смит на вопрос о наилучшем возможном исходе конфликта для Киева.

Конгрессмен-демократ уточнил, что для выживания Украины критически важно сохранить имеющееся на сегодняшний день, не потерять выход к Чёрному морю и не поставить под угрозу Киев.

При этом Смит подчеркнул, что США необходимо «агрессивнее» пытаться искать способы вести прямые переговоры с Россией по вопросу завершения украинского конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, если Вооружённые силы России продолжат наступать в нынешнем темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под контролем Украины не останется ничего, кроме Киева.

Эксперт указал, что попытки Запада повлиять на исход конфликта поставками оружия Вооружённым силам Украины не приносят успеха.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешняя динамика положения дел на линии боевого соприкосновения говорит о том, что исход конфликта предрешён, Россия победит.

В конце марта текущего года президент Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи в рамках специальной военной операции и обеспечения безопасности в новых регионах. В январе Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было.