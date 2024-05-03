Авдеевка, ДНР, 3 мая, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Военные инженеры Центрального военного округа, продолжающие сплошное разминирование Авдеевки в Донецкой Народной Республике, очистили от взрывоопасных предметов половину территории города. Об этом сообщил командир группы разминирования с позывным Панда.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«В Авдеевке очищена от взрывоопасных предметов половина территории. Сейчас работаем в основном по жилым секторам… Входим с мирными во взаимодействие, спрашиваем, есть ли что-то неразорвавшееся: они местные и знают больше», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Отмечается, что каждую группу разминирования сопровождают медик и два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха. Работу военным инженерам осложняет большое количество металла, скопившееся в земле за долгие годы, из-за чего приборы по поиску неразорвавшихся мин или снарядов пищат не переставая.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии под контроль территории города российскими военными. Спустя два дня в ведомстве сообщили об освобождении территории Авдеевского коксохимического завода.

5 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе брифинга сообщил, что сапёры приступили к разминированию территории в Авдеевке. По его словам, после этих работ специалисты приступят к разбору завалов и начнут работу по восстановлению электро — и водоснабжения.