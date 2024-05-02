Киев, 3 мая, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Закон об ужесточении мобилизации на Украине, основные положения которого вступят в силу 18 мая, обязует органы местного самоуправления участвовать в мобилизационных мероприятиях, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Если раньше вопрос для органов местного самоуправления был прописан в законе примерно так — имеют право, могут, — то сейчас (после принятия закона об ужесточении мобилизации. — Прим. ред.) — обязаны», — указал он в эфире программы «Тема с Мосейчук».

Согласно новому закону, органы местного самоуправления будут обязаны принимать участие в мобилизационных мероприятиях, а именно информировать местное население о мобилизации, оказывать посильную помощь и составлять списки резервистов.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, принятый Верховной радой во втором и окончательном чтении большинством голосов. За закон проголосовали 283 парламентария, 21 депутат выступил против. Основная часть норм документа вступит в силу 18 мая.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что подписанный Зеленским закон о мобилизации является фактическим уничтожением прав украинских граждан. По её словам, новый закон приведёт только к росту коррупции и более сильному расколу общества на Украине.