Ростов-на-Дону, 2 мая, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Калининградская «Балтика» одержала победу над «Ростовом» в матче второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

ФК «Балтика»

Единственный гол забил на четвёртой минуте матча полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян после ошибки игроков «Ростова» при выходе из обороны.

Таким образом, «Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с московским «Спартаком».

Ранее «Балтика» попала в сетку Пути регионов после поражения от ЦСКА на стадии полуфинала Пути РПЛ. Общий счёт по сумме двух матчей — 0:3.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в матче второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России.

2 мая ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт 15 мая в Санкт-Петербурге.