Москва, 2 мая, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Иван Шилов ИА REGNUM

На 53-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. «Зенит» смог отыграться на 83-й минуте благодаря голу полузащитника Александра Ерохина.

На 17-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов забил гол, однако после просмотра видеоповтора его отменили из-за офсайда.

Ответный матч пройдёт 15 мая в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в матче второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России.