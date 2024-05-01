Москва, 1 мая, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM

На девятой минуте футболисты «Спартака» открыли счёт благодаря голу нападающего Александра Соболева. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество «красно-белых».

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем матча «Ростов» — «Балтика». «Динамо» выбыло с турнира.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. Первая встреча команд закончилась победой петербургской команды со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух встреч «Зенит» проходит в финал Пути РПЛ, а «Спартак» выбыл в нижнюю часть сетки — Путь регионов.

Футболисты московского «Спартака» 28 апреля со счётом 3:2 обыграли столичный «Локомотив» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. После 26-го тура красно-белые занимают в турнирной таблице чемпионата четвёртое место, отставая от «Зенита» на восемь очков.