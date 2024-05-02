Москва, 2 мая, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента с призывом не признавать результаты президентских выборов в России не имеет никакой ценности и ни к чему не ведёт. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола «Непризнание выборов: причины, значение, риски», который провёл Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

(сс) European Parliament

Модератор круглого стола, заместитель исполнительного директора ЭИСИ Екатерина Соколова во вступительном слове отметила, что социологи внутри страны фиксируют доверие к процедуре выборов на уровне 83%.

«У меня есть версия, что многие люди, в том числе, впервые пришли голосовать на фоне международного давления и увидели, как всё происходит, и согласны с результатом. Это не мешает устраивать информационные интервенции нашим международным «партнёрам», и исходят они из результата, а не из процедуры», — сказала она.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ Александр Малькевич отметил участие в выборах жителей новых регионов, которые показали беспрецедентно высокий уровень консолидации и патриотизма.

Эксперты сошлись во мнении, что непризнание выборов — предсказуемая практика западных оппонентов.

«Их там не было, они не видели ничего, но сами всё решили. Все свидетельства того, как прошли выборы есть, западные журналисты снимали репортажи, это всё есть. Мы видели, и мы знаем, как всё прошло — легитимно, открыто, празднично. Ну а то, что Запад в упор отказывается замечать это — это не удивительно», — резюмировал Малькевич.

По мнению экспертов, непризнание подрывает институт международного наблюдения и международных стандартов выборного процесса, а резолюция Европарламента направлена против демократических процедур. Председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил, что на выборах присутствовали 1115 международных наблюдателей от 129 стран мира.

Член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод считает, что попытка отмены российских выборов — это системное явление. По его словам, отрицание со стороны западных политических элит будет всегда — Россия рассматривается ими как противник.

Непризнание выборов — распространённый прием, применяемый Западом в современных гибридных войнах, причём он носит шаблонный характер и применяется всегда, отмечают эксперты. При этом они сходятся во мнении, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.

Кандидат исторических наук Александр Рудаков обратил внимание, что нет критериев, которые давали бы возможность объяснить, почему Запад признаёт одни выборы и не признает другие.

«Ценность этих решений остается только для внутренней политики западных стран», — подчеркнул он.

В завершение дискуссии эксперты добавили, что резолюция Европарламента — это информационная кампания, а не организационные действия, влекущие последствия.

«Это попытка, без понимания, как у нас устроена внутренняя политика — спровоцировать раскол внутри России. Традиционная история. Никаких реальных последствий, даже если страны ЕС признают резолюцию. Поскольку американцы часто пользовались этим инструментом, у них есть работающий протокол взаимодействия со странами, органы которых они признают нелегитимными», — резюмировал руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

ак сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала беспрецедентными итоги выборов.