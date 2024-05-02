Варшава, 2 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Польский офицер пограничной службы и солдат подверглись нападению на границе с Белоруссией, их ударили камнем по лицу, сообщила польская погранслужба.

Иван Шилов ИА REGNUM

«1 мая польские патрули подверглись нападению дважды. Во время одного из нападений офицеру погранслужбы ударили камнем по лицу, ему потребовалось медицинская помощь. Во время другого инцидента солдата ударили камнем по лицу», — говорится в сообщении.

Всего только 1 мая польская служба зафиксировала 113 попыток нелегального проникновения в страну.

По данным погранслужбы, за последние три дня сотрудники погранотряда зафиксировали 469 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Польские службы подверглись нападению с камнями и ветками, а один офицер получил ранение.

В апреле 2024 года на участке, охраняемом Подляским отделением пограничной службы, зафиксировали более 5300 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года польские пограничники предотвратили попытку 60 нелегальных мигрантов пересечь границу с Белоруссией. Это произошло на территории отделения погранстражи в Дубиче-Церкевне 28 августа. Группа агрессивно настроенных иностранцев забросала камнями польских пограничников.

В том же месяце польские пограничники сообщили о нападении 20 нелегальных мигрантов на силовиков. Иностранцы вооружились камнями и палками, у одного из них было ружьё.