Варшава, 23 августа, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Группа из 20 вооруженных нелегальных мигрантов напала на польских силовиков на границе с Белоруссией, сообщили 23 августа в Пограничной страже Польши.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе Дубич Церкевных патруль Пограничной стражи Польши атаковала агрессивная группа из 20 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что некоторые из нападавших были в масках, они бросали камни и палки. Один из них целился в патруль, вероятно, из гладкоствольного оружия.

По данным польских силовиков, за сутки на территорию Польши со стороны Белоруссии пытались проникнуть 60 нелегальных мигрантов.

В начале ноября 2021 года большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от Польши пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. В Варшаве тогда заявили, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.

В декабре 2021 года пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что на польско-белорусской границе стало меньше мигрантов, но они стали агрессивнее.

В Польше 26 июля 2023 года задержали гражданина Украины, который за деньги перевозил от границы с Белоруссией в Западную Европу нелегальных мигрантов. За провоз по территории Польши он брал с мигранта от 200 до 1000 евро.