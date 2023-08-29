Варшава, 29 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Польские пограничники предотвратили попытку 60 нелегальных мигрантов пересечь польско-белорусскую границу. Об этом 29 августа сообщила пограничная стража республики в социальной сети X (бывшая Twitter).

ИА Регнум Польская граница

«28 августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 60 человек. На территории отделения погранстражи в Дубиче-Церкевне группа агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу и забросала камнями службы Польши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала машина Tajfun с водомётами. Пересечение границы было предотвращено, при этом водомёты применять не пришлось.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа польские пограничники сообщили о нападении 20 нелегальных мигрантов на силовиков. Иностранцы были вооружены камнями и палками, ещё один человек — ружьём.

В июле в Польше задержали гражданина Украины, который за деньги перевозил нелегальных мигрантов от границы с Белоруссией в Западную Европу. По данным погранслужбы, он организовал перевозку нелегальных мигрантов от польско-белорусской границы в страны Западной Европы за деньги. За провоз по территории Польши он брал с мигранта от 200 до 1000 евро.