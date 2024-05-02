Анкара, 2 мая, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт товаров из него. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Официального подтверждения полного прекращения торговли не было.

По данным турецкого статистического института, которые привёл Bloomberg, товарооборот между Турцией и Израилем в 2023 году составил $6,8 млрд. Из этой суммы около 76% составил турецкий экспорт.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что Анкара приняла решение ввести ограничения на экспорт товаров в Израиль. Предполагалось, что на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе минеральных удобрений, авиационного топлива и моторных масел.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решила принять новые меры против Израиля. Эти ограничения одобрил президент Реджеп Тайип Эрдоган, их обещали реализовать без промедления.