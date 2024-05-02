СМИ: Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Bloomberg: Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Анкара, 2 мая, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт товаров из него. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
Официального подтверждения полного прекращения торговли не было.
По данным турецкого статистического института, которые привёл Bloomberg, товарооборот между Турцией и Израилем в 2023 году составил $6,8 млрд. Из этой суммы около 76% составил турецкий экспорт.
Как передавало ИА Регнум, 9 апреля турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что Анкара приняла решение ввести ограничения на экспорт товаров в Израиль. Предполагалось, что на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе минеральных удобрений, авиационного топлива и моторных масел.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решила принять новые меры против Израиля. Эти ограничения одобрил президент Реджеп Тайип Эрдоган, их обещали реализовать без промедления.