Белград, 2 мая, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии утвердили новый состав правительства во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии, бывшим министром обороны Милошем Вучевичем.

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«За проголосовали 152, против — 61, не было воздержавшихся. Констатирую, что Скупщина утвердила программу и избрала правительство», — сообщила в ходе заседания председатель парламента Ана Брнабич.

Депутаты два дня рассматривали предложенные Вучевичем состав и программу будущего кабмина. Также он оглашал направления работы правительства, после чего начались дебаты с оппозицией.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Вучевич, выступая на заседании парламента, заявил, что стратегической целью для Сербии является вступление в Евросоюз. Однако, по его словам, год за годом процесс вступления в ЕС всё больше осложняют новыми политическими критериями. В качестве основной проблемы он назвал желание некоторых стран заставить Сербию отказаться от Косова и присоединиться к антироссийским санкциям.

В октябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич отметил, что вступление в ЕС является приоритетом. Он добавил, что Белград открыт для переговоров и контактов, в том числе с европейскими и американскими партнёрами.

Брнабич летом 2023 года заявила, что вступление в ЕС с каждым годом становится синонимом экономической стагнации, политических кризисов, обнищания населения без внятного образа будущего.