Белград, 1 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Вступление в Евросоюз является стратегической целью для Сербии, заявил кандидат на пост премьер-министра страны, председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, выступая на заседании парламента, на котором утвердят новый состав правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Полноправное членство в Европейском Союзе остается стратегической целью для Республики Сербия», — заявил кандидат в главы кабмина.

Вучевич, однако, отметил, что год за годом процесс вступления в ЕС всё больше осложняют новыми политическими критериями. В качестве основной проблемы он назвал желание некоторых стран заставить Сербию отказаться от Косова и присоединиться к антироссийским санкциям.

Политик напомнил, что ответ Сербии должен основываться на многолетнем историческом опыте, который учит тому, что великие и сильные иногда могут победить, но не могут унизить.

При этом Вучевич подчеркнул, что приверженность членству в Европейском союзе не означает, что республика намерена пренебрегать развитием отношений с традиционными для страны друзьями.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в 2021 году министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявлял, что ключевой задачей внешней политики и стратегической целью Белграда является достижение полноценного членства в ЕС. Тогда он выразил надежду, что Европейский союз продолжит поддерживать процесс интеграции.

Премьер Сербии Ана Брнабич летом 2023 года заявила, что вступление в ЕС с каждым годом становится синонимом экономической стагнации, политических кризисов, обнищания населения без внятного образа будущего.

В октябре президент Сербии Александр Вучич отметил, что вступление в ЕС является приоритетом. Он добавил, что Белград открыт для переговоров и контактов, в том числе с европейскими и американскими партнёрами.