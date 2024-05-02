Бишкек, 2 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Наезд фургона с мороженым на группу детей во время праздника в Киргизии попал на видео. Кадры 2 мая опубликовало агентство «Кабар».

Кадр из видео

На видеозаписи можно увидеть, как грузовик пронёсся сквозь толпу, сбивая людей на пути.

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В управлении по обеспечению безопасности дорожного движения в Джалал-Абадской области сообщили подробности инцидента. Школьники должны были исполнять эпос «Манас» на холмистой местности. Мероприятие проходило в рамках республиканского конкурса. В какой-то момент припаркованный мини-грузовик Hyundai Porter начал движение, сбивая людей. В результате он врезался в юрту.

На момент ЧП водителя мини-грузовика в салоне не было.

Как сообщало ИА Регнум, фургон с мороженым сбил 29 детей на празднике в Джалал-Абадской области в Киргизии. Пострадавшим детям было от 9 до 16 лет. После инцидента семеро детей оказались в реанимации, состояние троих оценивается как тяжёлое. На месте ЧП помощь оказали 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял вопрос оказания помощи пострадавшим под личный контроль.