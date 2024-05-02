Бишкек, 2 мая, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Фургон с мороженым сбил 29 детей на празднике в Джалал-Абадской области в Киргизии, сообщило 2 мая агентство «Кабар»..

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«В Сузакском районе Джалал-Абадской области 2 мая мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей», — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения уточнили, что фургон сбил детей в возрасте от 9 до 16 лет. В результате в больницу доставили семерых. Они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжёлое.

По данным ведомства, в Сузакской районной больнице находятся трое детей. Ещё восемь пострадавших доставили в другие медучреждения. Их состояние оценивается как средне тяжёлое.

На месте ЧП помощь оказали 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим. Он также поручил обеспечить всех пострадавших качественной медпомощью.

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