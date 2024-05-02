Санкт-Петербург, 2 мая, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга собрали деньги дворнику Олимжону Ибрагимову, спасавшему людей во время пожара на Подольской улице. Об этом 2 мая сообщил телеканал «78.ru».

Кадр из видео

Уточняется, что жители города собрали в качестве благодарности дворнику 25 тыс. рублей, посчитав недостаточным то, что в администрации Ибрагимову за его героический поступок подарили картину и новую форму.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук вручил спасавшему при пожаре людей дворнику картину с видом района, написанную специально для него. Оверчук рассказал, что также собирается отметить пожарных, принимавших участие в спасении людей.

Ибрагимов 25 апреля помог застрявшим в горящей квартире на верхних этажах девушкам выбраться, забравшись к ним по водосточной трубе. Дворник помог им спуститься на карниз, а затем их доставили на землю прибывшие по вызову пожарные. А на следующий день видеозапись этого распространилась в соцсетях.

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Пожар произошёл на Подольской улице утром в четверг 25 апреля. По данным местного МЧС, из пожара спасли десять человек. К работам по тушению пожара привлекали пять единиц техники и 22 человека личного состава.