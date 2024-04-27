Санкт-Петербург, 27 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Дворнику Олимжону Ибрагимову, который спасал людей при пожаре на Подольской улице в Санкт-Петербурге, вручили картину с видом района, написанную специально для него. Об этом сообщил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук в социальной сети «ВКонтакте».

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

«По счастливой случайности одним из первых очевидцев происшествия стал работник ручного труда управляющей компании ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» Олимжон Ибрагимов, который помог жителям покинуть задымленные квартиры и после помог мне разместить людей в ближайшей школе. Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него», — рассказал Оверчук.

Глава администрации Адмиралтейского района добавил, что также планирует отметить пожарных, которые принимали участие в спасении людей.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге дворник для того, чтобы помочь людям выбраться из горящего дома, залез к ним по водосточной трубе.

Мужчина помог им спуститься из окон на карниз, после чего их благополучно доставили на землю прибывшие на место пожарные. Огонь в доме на улице Подольской вспыхнул утром 25 апреля. По данным местного МЧС, из пожара спасли десять человек.

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