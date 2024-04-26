Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге застрявшим в горящей квартире девушкам помог выбраться дворник, который забрался к ним по трубе. Видеокадры опубликовали пользователи в соцсетях.

Кадр из видео

Огонь застал женщин на верхних этажах здания. На помощь им пришёл дворник, который забрался по трубе и помог спуститься на карниз, после чего девушек благополучно доставили на землю прибывшие пожарные.

Пожар произошёл на улице Подольская утром 25 апреля. По данным местного МЧС, из пожара спасли десять человек.

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«Из опасной зоны эвакуированы 10 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — сказано в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Как передавало ИА Регнум 22 апреля, пожар охватил производственное здание в Орехово-Зуево в Московской области 21 апреля около 22:45 мск. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек, которого с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Там добавили, что Орехово-Зуевская городская прокуратура устанавливает причины и обстоятельства пожара.

21 апреля крупный пожар, охвативший кровлю магазина и торговые павильоны, вспыхнул на вещевом рынке в Астрахани. МЧС России задействовало 90 огнеборцев и 21 единицу специальной техники. Площадь возгорания составила 1200 кв. м. Около 22:20 мск открытое горение ликвидировали.