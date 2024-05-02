Орел, 2 мая, 2024, 15:51 — ИА Регнум. 100 долларов в криптовалюте пообещали украинские спецслужбы российскому 20-летнему рецидивисту за поджог релейного шкафа на железной дороге в Орловской области. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ / Владимир Дюжий

Как рассказал собеседник агентства, 28 апреля Александр И., 2004 года рождения, поджёг релейный шкаф на перегоне «Думчено-Мценск» в Орловской области. Шкаф выгорел полностью. Из-за этого задержались четыре поезда.

Сотрудники полиции собрали на месте инцидента улики и вскоре установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний Александр И., ранее уже судимый за кражу.

Выяснилось, что мужчина не работает, а за поджог украинские спецслужбы пообещали ему 100 долларов в криптовалюте. Следователи УФСБ России по Орловской области возбудили в отношении Александра уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

22 апреля ИА Регнум писало, что троих подростков задержали по подозрению в совершении диверсии на железной дороге в Смоленской области. 16-летний, 15-летний и 14-летний школьники рассказали, что им пообещали денежное вознаграждение за поджог на железной дороге.