Вашингтон, 2 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Многие релоканты, покинувшие Россию в 2022 году, когда началась спецоперация на Украине, вернулись обратно, что помогло укреплению российской экономики, говорится в опубликованной 2 мая статье американского агентства Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметили авторы материала, такое массовое возвращение фактически является подтверждением, что российское руководство проводит верный курс.

«Тысячи вернувшихся релокантов также помогают России пережить санкции военного времени и добиться хороших экономических показателей», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию релоканты на условиях анонимности, они столкнулись за рубежом с отказом на продление вида на жительство, трудностями с работой и переводом денег за границу. Многие также сообщили, что столкнулись с русофобией.

«Бизнес не сложился, нас особо никто не ждёт за границей», — рассказал о причинах возвращения бывший политтехнолог из Москвы Алексей, вернувшийся из Грузии.

По оценкам экспертов Bloomberg, эффект от обратной миграции составил от одной пятой до одной третьей в росте ВВП России в 2023 году, достигшем 3,6%. В настоящее время в страну вернулись около 45% тех, кто уехал в 2022 году, заявило издание.

Как передавало ИА Регнум, Минцифры 2 апреля 2024 года сообщило, что в страну вернулись две трети IT-специалистов, сбежавших за границу в 2022 году. Министерство также опровергло информацию, что в 2023 году был отток специалистов, их число выросло на 13% и достигло 857 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года, комментируя информацию о возвращении в страну специалистов, назвал это хорошей тенденцией. Он объяснил начавшуюся обратную миграцию чувством сопричастности с родиной.