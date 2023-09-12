Владивосток, 12 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ранее в стране были «лишенцы», по поводу «возвращенцев» он ещё не слышал, при этом он отметил, что эта тенденция хорошая.

РИА Новости/Александр Кряжев

«У нас были лишенцы в своё время, которые вошли в оборот у наших литераторов. По поводу возвращенцев я ещё не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается. Это очень важное чувство сопричастности со своей Родиной», — сообщил президент России в ходе встречи с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как передавало ИА Регнум, процесс обратной миграции IT-специалистов из зарубежной «релокации» в Россию начался — такой вывод следует из заявления, которое 20 июня сделал глава Минцифры Максут Шадаев. Министр отметил, что какой-то государственной программы по возвращению программистов и других специалистов цифровой отрасли не потребовалось — айтишники приезжают сами.

Депутат Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Делягин заявил, что большинство «осудивших Россию» и торжественно хлопнувших дверью получали свои доходы, контракты, рекламы, выступления, гранты от нее, Западу и тем более неразвитым странам они не нужны. И, обнаружив это, они через недолгое время косяками пошли обратно, предав дважды: сначала свою Родину, а потом — своих несбывшихся хозяев, отметил он.

Делягин уверен, что Россия ничего не потеряла от бегства её обвинителей, среди них практически нет выдающихся людей, а заметные люди в массе своей пенсионеры.