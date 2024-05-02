На белоруску напали в Варшаве из-за разговоров на русском языке
Варшава, 2 мая, 2024, 14:29 — ИА Регнум. На белоруску напали в Варшаве из-за того, что она говорила со своей подругой на русском языке. Об этом сообщило издание «Варшава здесь».
Инцидент произошёл 30 апреля. По информации издания, незнакомая женщина, услышав русскую речь, начала кричать на 22-летнюю девушку и требовать, чтобы она «возвращалась на Украину», а потом плюнула в неё.
После этого завязалась драка. По словам пострадавшей, её несколько раз ударил спутник напавшей женщины.
Отмечается, что девушка получила травму головы, местная полиция начала расследование по делу о нарушении неприкосновенности по национальному признаку. За это в Польше грозит до трёх лет лишения свободы.
По словам девушки, напавшие мужчина и женщина, вероятно, были пьяны. При этом она отметила, что уже шесть лет живёт в Польше и никогда ранее не сталкивалась с подобными ситуациями.
Как ранее передавало ИА Регнум, на жителя Украины напали в центре Варшавы. Два злоумышленника в масках, ждавшие в автомобиле, набросились на 58-летнего мужчину возле здания на улице Кошиковой. Они повалили жертву на землю, избили, затем забрали сумку с деньгами и уехали. По предварительным данным, в сумке было 2 млн злотых (около 400 тыс. евро). Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Ранее в польском городе Легница вооружённый ножом 36-летний мужчина напал на трёх украинских беженок с целью ограбления. Он проник в квартиру на улице Струга и ранил двух женщин и девочку-подростка. Одна из женщин умерла, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Нападавшего арестовали.