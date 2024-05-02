Варшава, 2 мая, 2024, 14:29 — ИА Регнум. На белоруску напали в Варшаве из-за того, что она говорила со своей подругой на русском языке. Об этом сообщило издание «Варшава здесь».

Кадр из видео Напавшая на гражданку Белоруссии в Варшаве

Инцидент произошёл 30 апреля. По информации издания, незнакомая женщина, услышав русскую речь, начала кричать на 22-летнюю девушку и требовать, чтобы она «возвращалась на Украину», а потом плюнула в неё.

После этого завязалась драка. По словам пострадавшей, её несколько раз ударил спутник напавшей женщины.

Отмечается, что девушка получила травму головы, местная полиция начала расследование по делу о нарушении неприкосновенности по национальному признаку. За это в Польше грозит до трёх лет лишения свободы.

По словам девушки, напавшие мужчина и женщина, вероятно, были пьяны. При этом она отметила, что уже шесть лет живёт в Польше и никогда ранее не сталкивалась с подобными ситуациями.

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Как ранее передавало ИА Регнум, на жителя Украины напали в центре Варшавы. Два злоумышленника в масках, ждавшие в автомобиле, набросились на 58-летнего мужчину возле здания на улице Кошиковой. Они повалили жертву на землю, избили, затем забрали сумку с деньгами и уехали. По предварительным данным, в сумке было 2 млн злотых (около 400 тыс. евро). Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее в польском городе Легница вооружённый ножом 36-летний мужчина напал на трёх украинских беженок с целью ограбления. Он проник в квартиру на улице Струга и ранил двух женщин и девочку-подростка. Одна из женщин умерла, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Нападавшего арестовали.