Варшава, 17 апреля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Мужчина, вооружённый ножом, напал на трёх украинских беженок, в том числе одну девочку-подростка, в польском городе Легница. Об этом 17 апреля сообщает издание LCA Facty.

24h.com.vn Нож

По предварительным данным, мужчина с целью грабежа проник в квартиру на улице Струга, где жили украинские беженки. Злоумышленник нанёс ранения двум женщинам и девочке 14 лет. Одна из пострадавших, женщина 37 лет, скончалась от потери крови. Девочка-подросток была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что преступление злоумышленник совершил около 01:00 по местному времени (00:00 мск). Как рассказал журналистам окружной прокурор Легницы Радослав Врембяк, подозреваемый 36-летний житель Легницы, был найден недалеко от места преступления, при нём было обнаружено орудие преступления. Подозреваемый арестован, ему готовятся предъявить обвинения убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьему потерпевшему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в польском городе Лодзь несколько местных жителей избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой.