Варшава, 26 апреля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Житель Украины подвергся нападению в центре Варшавы. У него отобрали сумму, эквивалентную 400 тыс. евро, сообщает издание Onet.

Patrick Pleul/ZB / Global Look Press

Два злоумышленника в масках, ждавшие в автомобиле, напали на 58-летнего мужчину возле здания на улице Кошиковой. Они повалили жертву на землю, избили, затем забрали сумку с деньгами и уехали.

По предварительным данным, в сумке было около 2 млн злотых, которые украинец получил в обмен на евро. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии, преступление расследуют правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в польском городе Легница вооружённый ножом 36-летний мужчина напал на трёх украинских беженок с целью ограбления. Он проник в квартиру на улице Струга и ранил двух женщин и девочку-подростка. Одна из женщин умерла, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Нападавшего арестовали.