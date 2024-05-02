Украина, 2 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщило 2 мая украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские власти не объявляли воздушную тревогу на контролируемой Киевом части Херсонской области.

Министерство обороны России не сообщало 2 мая о нанесении ударов по объектам на территории Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Общественное» утром 2 мая распространило информацию о двух взрывах в Харькове. На тот момент в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

О взрывах в Харькове украинские СМИ сообщали также 30 апреля и 1 мая.