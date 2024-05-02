Вашингтон, 2 мая, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции, введённые властями Соединённых Штатов Америки, являются очередными нелегитимными ухищрениями, которые не способны запугать Россию, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать. Не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон предпринимает безуспешные попытки запугать российских партнёров, в том числе и Китай, пытается выбить конкурентов с рынков, вводя санкции в отношении высокотехнологических и энергетических компаний. Подобные шаги американских властей лишь подтверждают предположения о неконструктивности текущей роли США в мире.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая министерство финансов США опубликовало расширенный список антироссийских санкций. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», Войска радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России, автозавод «Урал», Брянский автозавод и множество других российских предприятий. Кроме того, американские власти включили в новый пакет санкций компании из Белоруссии, Турции, Китая, Азербайджана, Бельгии, Словакии и ОАЭ.

Российские официальные лица неоднократно отмечали способность РФ справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин заявил, что Россия в условиях многочисленных ограничений со стороны Запада открыла перед собой новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.