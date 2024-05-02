Москва, 2 мая, 2024, 06:40 — ИА Регнум. За публичную порчу георгиевской ленты предусмотрены штрафы до пяти миллионов рублей, в исключительных случаях — лишение свободы до пяти лет, напомнила в преддверии Дня Победы председатель центрального штаба «Волонтёров Победы», депутат Государственной думы России Ольга Занко.

ИА REGNUM Георгиевская лента

«Максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета — штраф в 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы», — приводит её слова «Газета.Ru».

При этом депутат отметила, что бояться наказания не нужно, если лента, например, случайно выпала из рук. Санкции предусмотрены на случай наличия умысла.

Также Занко призвала носить георгиевскую ленту с уважением и не рекомендовала ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках или размешать ленту снаружи автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая в России в преддверии Дня Победы стартовала акция «Стена Памяти», в рамках которой по всей стране в различных учреждениях откроются специальные стенды, на которых каждый желающий сможет разместить портрет своего героя. Старт акции дали «Волонтёры Победы» и «Бессмертный полк России». Открытие состоялось в столичном Музее Победы.