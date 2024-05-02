Москва, 2 мая, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Созданный министерством иностранных дел Украины онлайн-консультант по консульским вопросам в образе темнокожей девушки является позорным заигрыванием с расовой темой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Мария Захарова

«Использование образа темнокожей девушки — позорное заигрывание с расовой темой… Видимо, подобные шаги сегодня — отработка грантов по продвижению либерально «толерантности», попытка замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расисткой и неонацистской идеологий», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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Дипломат также напомнила, что в 2023 году представителем территориальной обороны ВСУ была трансгендер Сара Эштон-Чирилло (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), регулярно позволявшая себе высказывания русофобского характера и угрожавшая убийством российским журналистам. По мнению Захаровой, экс-спикера отстранили от должности тогда, когда Киев посчитал, что отработал грант.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая МИД Украины объявил о создании при помощи искусственного интеллекта виртуального спикера, прототипом для которого стала украинская певица Розали Номбре. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, создание виртуального консультанта — часть стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием ИИ.