Киев, 1 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. На Украине при помощи технологий искусственного интеллекта создали виртуального спикера Министерства иностранных дел, чтобы «быть на шаг впереди». Об этом 1 мая сообщило внешнеполитическое ведомство.

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«Активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД — это не блажь, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы добиваться необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди», — пояснил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что создание виртуального консультанта — это часть стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД страны.

Виртуальный спикер получила имя «Виктория Ии». Она будет доносить до общественности оперативную информацию консульского департамента МИД Украины, сообщать журналистам новости о работе консулов, реагировать на чрезвычайные ситуации.

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Комментарии «Виктории Ии» теперь будут появляться на официальных ресурсах украинского ведомства, на веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам. Прототипом для виртуального спикера стала украинская певица Розали Номбре.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия совершила ряд атак по территории России с помощью беспилотников с искусственным интеллектом. Так, по данным американского телеканала CNN, базовую форму ИИ дроны используют для ориентирования и борьбы с помехами. При этом кто именно передаёт Киеву подобные технологии, телеканал не уточнил.