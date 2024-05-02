Вашингтон, 2 мая, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден выступил на мероприятии, организованном для сбора средств для предстоящей избирательной кампании, которое проходило 1 мая в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Мероприятие носило полузакрытый характер, и во время речи Байдена журналисты отметили, что голос американского лидера звучит хрипло. Политик признался, что он «немного простужен».

Байден сравнил свою предвыборную кампанию с предвыборным штабом своего политического оппонента, экс-президента Дональда Трампа.

«Хотя пресса об этом не пишет, но [приток] денежных средств явно в нашу пользу. Опросы не так уж много значат», — отметил Байден.

Выступление главы Белого дома было кратким и заняло около 10 минут.

Выборы нового главы государства в США состоятся 5 октября текущего года. Ожидается, что борьба за пост главы Белого дома развернётся между Трампом и Байденом, как и четыре года назад.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-президент США Трамп, в случае победы на президентских выборах в США действующего главы Белого дома Джозефа Байдена страна не выживет. Трамп пояснил, что миграционная политика действующего американского лидера позволила проникнуть в США тысячам террористов.

Отмечается, что, по результатам соцопроса, проведённого американским телеканалом CNN, экс-президент США Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий глава Белого дома Байден. Поддержка Трампа остаётся на уровне 49%, поддержка Байдена составляет 43%.

Соцопрос проводился с 18 по 23 апреля. Респондентами исследования стали 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,8 процентного пункта.