Вашингтон, 2 мая, 2024, 02:08 — ИА Регнум. В случае победы на президентских выборах в США действующего главы Белого дома Джозефа Байдена страна не выживет. Такое заявление сделал экс-американский лидер Дональд Трамп, выступая 1 мая перед сторонниками в штате Висконсин.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Наша страна в беде. Наша страна может не выжить <…>, если мы не выиграем эти выборы, я не думаю, что наша страна выживет», — отметил Трамп.

Экс-глава США указал, что Байден разрушает страну, и пояснил, что миграционная политика действующего американского лидера позволила проникнуть в США тысячам террористов.

Трамп неоднократно высказывался о своём политическом оппоненте Байдене в достаточно нелицеприятной манере, опираясь на защиту свободы слова в США, гарантированную первой поправкой к конституции. При этом высказывания политика не должны пересекать границ, установленных законом.

Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. Трамп уже набрал нужное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от республиканцев. Байдена, в свою очередь, поддержало в качестве кандидата от демократов необходимое количество делегатов. Таким образом, ожидается, что борьба за пост главы Белого дома развернётся между Трампом и Байденом, как и четыре года назад.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по результатам соцопроса, проведённого американским телеканалом CNN, экс-президент США Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий глава Белого дома Байден. Поддержка Трампа остаётся на уровне 49%, поддержка Байдена составляет 43%.

Соцопрос проводился с 18 по 23 апреля. Респондентами исследования стали 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,8 процентного пункта.

Трамп заявил, что готов к дебатам с Байденом на любой площадке, и в качестве примера предложил провести дебаты в этот же день в суде Нью-Йорка. В марте 2024 года Трамп ужевызывал на дебаты Байдена. Он обвинил действующего президента в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования соперника на предстоящих в ноябре 2024 года выборах.

Также Трамп после серии оговорок и странных поступков Байдена усомнился в когнитивных способностях соперника, заявив, что тот не может связать двух слов и не отдаёт себе отчёта в том, что делает. Трамп подчеркнул, что действия Байдена могут спровоцировать мировую войну.