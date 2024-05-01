Москва, 1 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда.

Алексей Никольский/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

Градоначальник назвал всенародное празднование Первомая одной из лучших традиций. Собянин подчеркнул, что столица динамично развивается благодаря энергии и таланту миллионов москвичей. Благодаря их труду Москва становится уютнее и комфортнее.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов», — написал мэр Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днём Весны и Труда. Он отметил, что у России для победы есть всё — сила, опыт, грамотно поставленные цели.

Президент Владимир Путин указом от 1 мая присвоил ряду граждан звания Героев Труда и почётные знаки «За успехи в труде» — пяти предприятиям («Омскому заводу транспортного машиностроения», «Производственному объединению «Северное машиностроительное предприятие», «Федеральному научно-производсвенному центру «Производственное объединение «Старт», «Русполимету», «Центральному научно-исследовательскому институту чёрной металлургии им. И. П. Бардина»).