Москва, 1 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда ряду граждан и почётные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям, следует из указа главы государства, опубликованного 1 мая.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«За выдающие трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», — говорится в документе.

Так, звания Героя Труда удостоили заведующую отделом научного учреждения «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненько» Людмилу Беспалову, гендиректора «Производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие» Михаила Будниченко.

Звание Героя Труда также получили первый замгендиректора, главный конструктор «Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков, водитель общества «Разрез Тунгуйский» Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева» Владимир Щедов.

Кроме того, почётные знаки «За успехи в труде» получили коллективы пяти предприятий, среди которых «Омский завод транспортного машиностроения», «Производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие», «Русполимет», «Федеральный научно-производсвенный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко, «Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И. П. Бардина».

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Путин присвоил звание Героя Труда советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову, который создал и возглавил Военно-космические силы России, став их первым командующим.

В июне 2022 года звания Героя Труда удостоили крупнейшего учёного в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования Юрия Бармакова.